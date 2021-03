Des milliers de personnes rassemblées à Londres après le meurtre d’une jeune femme rentrant chez elle le soir (photos)

L’affaire a soulevé une vive émotion au Royaume-Uni. Jeudi, une députée, Jess Phillips, avait lu devant la Chambre des communes les noms des 118 femmes victimes de meurtre l’an dernier dans le pays.

Dans un tweet jeudi, le Premier ministre Boris Johnson s’était dit « choqué et attristé » par cette affaire, et avait appelé à « travailler rapidement pour trouver toutes les réponses à cet horrible crime ».

Les organisatrices d’une manifestation en hommage à la jeune femme, ont renoncé à maintenir l’événement prévu samedi à Londres face au refus de la police en raison des règles anticoronavirus. Cependant, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi soir pour rendre hommage à Sarah Everard. Sur plusieurs panneaux, on peut lire des slogans comme « Educate your sons » – Eduquez vos fils ; « How many more ? » – Combien en plus ? – Des tensions ont eu lieu entre les personnes présentes et la police.