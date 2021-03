Mbaye Leye après la qualification du Standard pour la finale de la Coupe de Belgique: «Les joueurs ont fait leur travail à 100%»

Mbaye Leye a réussi son pari : à la rue en championnat, où il occupe une indigne douzième place au classement, le Standard s’est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique. « Je suis content de ce qu’on a montré », dit le technicien sénégalais. « Il fallait aller au bout et les joueurs ont fait leur travail à 100 % ». En neutralisant bien cette équipe d’Eupen et en faisant la différence devant grâce à une frappe exceptionnelle de Selim Amallah.

« Ce match a ressemblé un peu à celui qu’on avait eu à Mouscron, en nous ménageant neuf occasions et quatre nettes, sans pouvoir en mettre une seule au fond des filets. C’est à l’image de ce Standard qui arrive à jouer et à se battre. Jusqu’ici, il n’y a que deux matches où on méritait d’être battu, à Bruges qui était plus fort que nous et contre Anderlecht om n’avait pas été à la hauteur de la tâche. Le plus important se résume en deux mots : efficacité et régularité ». Anderlecht ou Genk en finale ? Mbaye Leye n’a pas de préférence. « On ne sera de toute façon pas favori, on sera le petit Poucet. Une finale, on la joue pour la gagner, pas pour être présent au stade… » D’ici là, le Standard devra boucler la phase classique de championnat en faisant tout pour terminer dans les huit premiers et ainsi pouvoir participer aux Playoffs 2, sans quoi la saison s’achèvera le 24 ou 25 avril, au soir de la finale de Coupe. « Avec un 3 sur 21 en championnat, on ne peut pas rester sur cette dynamique car on n’a encore rien dans les mains. La saison ne peut pas finir aussi tôt pour un club comme le Standard… »