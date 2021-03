Kelly Duribreux a 17 ans et mesure 1 m 60, annonce Child Focus. Elle est de corpulence mince, a les cheveux longs, noirs et bouclés. Quand elle a disparu ce lundi 8 mars à Mouscron, elle portait un pantalon en jeans bleu, une doudoune bleue à capuche et des baskets blanches.

Si vous l’avez vue, contactez Child Focus au 116.000 ou la police au 0800.30.300