L’Atlético Madrid de Yannick Carrasco lâche des points à Getafe

L’Atletico Madrid n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0 face à Getafe lors de la 27e journée de Liga. Les Colchoneros voient le Real Madrid revenir à 6 points.

Getafe avait pourtant été réduit à dix à la 71e minute à la suite de l’exclusion d’Allan Nyom. Yannick Carrasco était titulaire et a été remplacé à la 64e minute par Renan Lodi. Au classement, l’Atletico Madrid trône toujours en tête de la Liga avec 63 points, 6 de plus que le Real Madrid qui l’a emporté face à Elche plus tôt dans la journée (2-1). Barcelone accueillera la lanterne rouge Huesca lundi dans l’espoir de revenir à 4 points des hommes de Diego Simeone. Getafe reste 15e avec 28 unités, 5 de plus qu’Alavés, premier relégable.