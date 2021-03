Liège: des casseurs venus de la Capitale, voire de France

Le premier bilan des violences qui ont éclaté samedi après-midi dans le centre-ville de Liège fait état de neuf personnes hospitalisées, dont cinq policiers, indique samedi soir la police de Liège.

Au total, 250 policiers de la police de Liège et de la police fédérale étaient présents sur place avec l’appui de trois arroseuses. Neuf personnes, dont cinq policiers, ont été blessées et transportées à l’hôpital. La zone de police liégeoise précise toutefois que d’autres policiers, plus légèrement blessés, sont restés sur le terrain aux côtés de leurs collègues.

Lire aussi liege-dune-manifestation-pacifique-aux-emeutes-avec-des-casseurs-surexcites

Selon le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer (PS), interrogé par la RTBF « plusieurs centaines de jeunes sont apparus subitement et c’est là que l’émeute a démarré. J’ai le sentiment que les malheureux faits de lundi servent plutôt de prétexte par rapport aux pillages. Les premières arrestations commencent à tomber et on constate qu’une partie des casseurs ne vient pas de Liège, mais de la région de la Capitale ou même de France. »