Coupe de l’America: les régates de dimanche ont été annulées par manque de vent

Pour avancer, il faut du vent dans les voiles. Et il n’y en avait pas assez, dimanche, dans la baie d’Auckland. Alors, après plus d’une heure d’attente, Luna Rossa et Te Rehutai (le nom donné au bateau de Team New-Zealand) ont regagné le port d’Auckland au grand dam des occupants des centaines de bateaux (1.300 environ) disséminés dans la baie, et des milliers de spectateurs (48.000 !) massés au port devant les écrans géants.

« Pas de vent, pas de course »

« Pas de vent, pas de course », a annoncé la direction de course après une bonne heure d’attente. Il faut un minimum de 6,5 nœuds pour lancer les compétitions, et cela n’a jamais été le cas de manière soutenue. La veille déjà, les 5e et 6e régates s’étaient disputées par un vent faible (7 à 8 nœuds, avec des rafales à 10). Comme lors des précédentes joutes, les concurrents de cette 36e Coupe de l’America en avaient profité pour remporter chacun une manche.

Toujours à égalité (3-3), ils vont reprendre leur bras de fer ce lundi, alors que les organisateurs ont annoncé des vents de 10-15 nœuds pour les prochains jours. Quoi qu’il en soit, le vainqueur de cette 36e édition ne sera pas connu avant mardi au mieux, puisque le premier des deux bateaux qui glanera 7 victoires l’emportera. Deux régates sont disputées chaque jour.