Bilan des émeutes à Liège: neuf personnes dont cinq policiers ont été blessées

Le bilan des violences qui ont éclaté samedi après-midi dans le centre-ville de Liège fait état de neuf personnes hospitalisées, dont cinq policiers, indiquait samedi soir la police de Liège. Ce dimanche matin, des véhicules de police effectuent des rondes autour de la place Saint Lambert, rapporte RTL Info. Des agents de sécurité ont également été appelés pour sécuriser la galerie Saint Lambert, dont l’entrée a été fermée avec des grandes planches de bois.

Au total, 250 policiers de la police de Liège et de la police fédérale étaient présents sur place avec l’appui de trois arroseuses. Neuf personnes, dont cinq policiers, ont été blessées et transportées à l’hôpital. La zone de police liégeoise précise toutefois que d’autres policiers, plus légèrement blessés, sont restés sur le terrain aux côtés de leurs collègues.

Lire aussi Liège: d'une manifestation pacifique... aux émeutes avec des casseurs surexcités Le commissariat de Liège-Centre, situé rue de la Régence, a été caillassé, tout comme plusieurs véhicules de police du centre-ville. Des magasins et fast-food ont également été caillassés et certains d’entre eux ont été pillés. Quelques vitres des Galeries Saint-Lambert et de l’hôtel de ville ont été brisées. La police a été victime de jet de pavés, de panneaux de signalisations, de bouteilles en verre et de chaussures. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés par les forces de l’ordre.