Kim Clijsters renonce à disputer les tournois de Miami et Charleston

Il est de retour et bien de retour ! Pour sa rentrée à Doha après deux opérations au genou droit et plus de 13 mois d’absence, Roger Federer a d’emblée démontré contre Dan Evans (28e mondial) qu’il ne revenait pas sur le circuit pour une retraite dorée. Non, il doit encore améliorer son jeu, certes, mais l’esprit de compétition, la maîtrise et le plaisir de jouer, il a toujours ça en lui.