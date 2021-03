Romelu Lukaku plante son 25e but de la saison face au Torino, l’Inter s’en sort de justesse (vidéo)

Lukaku était resté muet lors des deux derniers matches de l’Inter en championnat, face à Parme et à l’Atalanta. Il a cette fois-ci retrouvé le chemin du but contre le Torino pour planter un 19e goal en championnat cette saison. Plutôt discret lors de la première heure de jeu, le Diable rouge a profité d’une faute d’Izzo sur Lautaro Martinez pour se présenter sur le point de penalty à la 62e minute.

Imperturbable, Big Rom a pris le gardien adverse à contre-pied et s’est offert un 25e but toutes compétitions confondues cette saison. Lukaku est actuellement 2e du classement des buteurs à 1 but de Cristiano Ronaldo.