Premier League : déchaînés, Leicester et ses Belges en collent 5 à Sheffield United (vidéo)

Les Blades, de leur côté, qui s’étaient séparés samedi de Chris Wilder, qui les avaient fait remonter de D3 à la Premier League et jusqu’à une 9e place historique dans l’élite la saison passée, semblent plus que jamais condamnés, avec 14 points de retard sur le maintien, soit autant que leur pécule actuel.

Toujours privé de ses créateurs James Maddison et Harvey Barnes, Leicester a pu compter sur un Jamie Vardy toujours aussi vert à 34 ans et qui a offert ses deux premiers buts à Iheanacho (1-0, 39e et 3-0, 69e), avant de provoquer le but contre son camp d’Ethan Ampadu (5-0, 80e).