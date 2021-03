Tirreno-Adriatico : Mathieu van der Poel était «complètement vidé à la fin»

Parti à 51 km de l’arrivée, le Néerlandais a fini l’étape épuisé avec 10 secondes d’avance sur le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a fait fondre l’écart dans les cinq derniers kilomètres.

«J’étais complétement vidé dans les derniers kilomètres», a déclaré Mathieu van der Poel après la course. «On m’a dit que Pogacar revenait mais je n’arrivais même pas à écouter. Je voulais juste arriver le plus vite possible. Je suis content de ma victoire. J’ai attaqué de loin parce que j’avais froid. Je me sentais bien jusqu’à 20 km de l’arrivée», a ajouté MVDP, qui avait enlevé la 3e étape, quelques jours après sa victoire aux Strade Bianche.