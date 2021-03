Retour des étudiants à l’université: ce qui change ce lundi

Le retour du présentiel dans les universités est prévu dès ce lundi 15 mars : l activités d’apprentissage et d’évaluation en présentiel ne peuvent rassembler simultanément plus de 20 % du nombre total d’étudiants de l’établissement dans le supérieur.

La circulation au sein des établissements se fera en sens unique dans la mesure du possible et toujours fléchée. L’entrée et la sortie des salles de cours doivent être organisées de manière à respecter les mesures de distanciation. Après les activités d’apprentissage ou d’évaluation, les étudiants doivent immédiatement quitter les lieux de manière individuelle.

Les laboratoires, travaux pratiques et cours artistiques sont autorisés, avec port du masque obligatoire.

Les bibliothèques, médiathèques et salles informatiques sont ouvertes, moyennant le port du masque et le respect d’une distance physique de minimum 1 mètre 50.

Une bulle kot

Pour l’enseignement supérieur, les étudiants qui partagent le même logement (kot/colocation) peuvent choisir de former entre eux une « bulle de kot ». Dans ce cas, ils sont considérés de la même manière que les ménages « ordinaires » et ont les mêmes droits. Dans le but d’éviter de contaminer les personnes plus âgées et/ou vulnérables, ces étudiants réduisent au maximum leurs déplacements entre leur kot et leur domicile.

Les activités étudiantes ne sont pas permises.