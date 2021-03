Tirreno-Adriatico: un Wout van Aert «en mode survie» tire son chapeau à Pogacar

«Les conditions météo ont rendu la course plus difficile», a déclaré Wout van Aert dans un communiqué publié sur le site de son équipe Jumbo-Visma. «J’ai eu vraiment froid, surtout dans les descentes. C’était un peu en mode survie. Les meilleurs étaient devant et je suis donc aussi remonté à l’avant. Je suis resté concentré sur Pogacar car van der Peol est déjà loin au général».

Wout van Aert, vainqueur de la 1re étape et leader lors des trois premiers jours de course, ne se fait plus trop d’illusions quant à une victoire finale. «Avant le départ, je pensais qu’il serait encore possible de prendre du temps aujourd’hui», dit-il. «Tout s’est écroulé dans le dernier tour, où c’était la loi du plus fort. Être battu en côte par Tadej n’a rien de honteux. Je ne vais pas résorber ce retard de 1:15 dans un sprint ou dans le court contre-la-montre de vendredi. Je pourrai encore viser les victoires d’étapes dans les deux prochains jours. J’ai encore de la motivation pour cela.»