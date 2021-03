Hockey: le suspense reste entier pour une place en demi-finales

Dragons – Gantoise : 4-1. Rien ne va plus pour les Flandriens qui ont subi leur 3e défaite consécutive en 2021 après avoir été invaincus durant les 13 rencontres du premier tour de la compétition. A Brasschaat, les protégés de Pascal Kina n’ont été à la hauteur de ce duel au sommet dans la poule B que durant une grosse vingtaine de minutes avant de sombrer et de laisser filer leur adversaire du jour. A la 9e minute, Henri Raes lançait les hostilités après une première possibilité pour Juan Saladino. Le Dragons, privé de Cédric Charlier (malade) se montrait de plus en plus menaçant au fil des minutes et Raes doublait logiquement l’avance des siens juste avant la demi-heure. Mais, à la 32e minutes, sur le premier penalty visiteur, Leandro Tolini redonnait le sourire aux Gantois. En seconde période, les échanges étaient un peu plus brouillons et les occasions franches peu nombreuses. A la 66e minute, Lucas Martinez mettait fin aux derniers espoirs de la Gantoise qui tentait alors le tout pour le tout en retirant son gardien Tomas Santiago. Les visiteurs obtenaient encore un penalty mais sur la contre-attaque, Henri Raes s’offrait un triplé et offrait un succès important à ses couleurs (4-1). Les Flandriens devront donc obligatoirement remporter un succès, dimanche prochain, lors de la visite du Racing, pour relancer leur saison. De son côté, le Dragons retrouve ses sensations au meilleur moment et se relance dans la course pour les demi-finales.

Léopold – Racing : 2-1. Le derby ucclois a été disputé mais ce sont finalement les derniers champions en titre (2019) qui ont fini par émerger grâce à leur buteur prolifique, Tom Boon. L’attaquant des Red Lions a inscrit les 2 buts du Léo (29e et 67e) face à un Racing qui a prouvé, une nouvelle fois, qu’il avait retrouvé son meilleur niveau de jeu après un premier tour de championnat très compliqué. Jérôme Truyens a inscrit le but visiteur.

Orée – Waterloo Ducks 4-4 . Le spectacle était au rendez-vous lors de ce duel entre les 2 favoris pour une place de demi-finaliste dans le groupe B. La rencontre aura été indécise jusqu’au coup de sifflet final entre 2 équipes qui voulaient absolument repartir avec les 3 points. En première période, les échanges étaient assez équilibrés. Timothée Clément ouvrait la marque dès la 4e minute avant que Victor Charlet ne réplique sur penalty. Luca Masso redonnait l’avance à l’équipe locale mais Jérémy Wilbers égalisait juste avant le retour aux vestiaires. Après la pause, le jeune Brabançon s’offrait un doublé avant que Louis Depelsenaire ne donne encore un peu plus d’air au Watducks (55e). Mais les Bruxellois n’étaient pas prêts à abdiquer. Tomi Domene relançait la machine sur penalty, 3 minutes plus tard, mais c’est finalement Philippe Simar qui égalisait sur le fil.

Beerschot – Louvain : 4-1. Les hommes de John Goldberg n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ces playoffs. Ils ont, en effet, prouvé une nouvelle fois qu’il possédait une équipe capable de battre tout le monde dans ce groupe. Face aux Universitaires, ils ont livré une nouvelle prestation très solide et appliquée. A la pause, ils menaient déjà 2-0 après les buts de Moritz Fürste, sur penalty, et Gaëtan Perez. (2-0). A la 44e minute, l’attaquant du Bee s’offrait un doublé en ponctuant calmement une belle contre-attaque. Jérôme Dekeyser permettait de garder un peu de suspense sur penalty (56e). Mais le Bee conservait son emprise sur la rencontre et mettait fin aux derniers espoirs visiteurs via Roman Duvekot alors qu’il ne restait que 3 minutes à disputer dans la rencontre.

Playdowns :

Herakles – Daring : 3-3. Les Bruxellois ont arraché un bon point lors de leur déplacement à Lierre. De quoi conserver actuellement leur 3e place dans cette lutte pour éviter la descente. Malgré un but d’ouverture de Louis Delaisse, ce sont bien les visiteurs qui menaient à la pause après les buts de Geoffroy Cosyns (20e) et François Sior (28e). Les Anversois étaient tendus mais pouvaient compter sur leurs jeunes pousses pour revenir dans le parcours avec l’égalisation de Louis Delaisse à la 48e minute. 5 minutes plus tard, Geoffroy Cosyns redonnait toutefois l’avance au Daring. Mais c’est finalement sur suite de penalty qu’Amaury Keusters parvenait à sauver un point pour les siens (57e). La fin de rencontre était très ouverte et spectaculaire mais plus personne ne trouvait le chemin des filets.

Braxgata – Old Club : 5-1. L’histoire se répète pour les Liégeois qui malgré beaucoup d’abnégation et d’envie ne sont pas parvenus à rivaliser avec des Anversois efficaces. Les buteurs du jour : Loïck Luypaert (3 sur p.c.), Bob De Voogd et Alex Casasayas pour le Brax ; Maxime Lectius pour les visiteurs, sur penalty.