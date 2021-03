Coupe de Belgique : Anderlecht se réveille trop tard, Genk résiste et rejoint le Standard en finale (vidéos)

Onuachu a inscrit le but d’ouverture dès la 17e minute (0-1). Miazga a inscrit contre son camp le 2e but limbourgeois à la 59e (0-2) . Trebel a réduit le score sur coup franc (73e, 1-2) alors que Genk était réduit à dix après l’expulsion de Lucumi. Anderlecht, qui a battu Genk à deux reprises en championnat, n’aura pas réussi la passe de trois en Coupe.

A Anderlecht, Kilian Sardella, Elias Cobbaut et Anouar Aït El Hadj ont été préférés à’ Amir Murillo et Hannes Delcroix blessés et à Paul Mukairu. Pas de surprise par contre à Genk où John van den Brom a aligné le même onze que face au Cercle. Le match a commencé sans aucune inspiration, sans aucune alerte ni occasion de but. Tout cela a changé quand, lancé en profondeur, Daniel Munoz a évité Kemar Lawrence avant de centrer au deuxième poteau vers Onuachu (17e, 0-1).

Anderlecht se retrouvait lancé dans une course poursuite difficile à mener à bien vu les difficultés qu’il éprouve à marquer à domicile. Pourtant, les Bruxellois ont eu quelques solides occasions. Sur un service de Francis Amuzu, Ait El Hadj s’est retrouvé face à Maarten Vandevoordt mais son lob est passé au-dessus du but (27e). Bien placé pour lancer Abdoulay Diaby vers le but adverse, Lucas Nmecha n’a pas soigné sa passe (31e). Enfin, le gardien limbourgeois s’est bien détendu sur une frappe d’Ait El Hadj (39e). Entre-temps, Onuachu a gaspillé deux opportunités: le Nigérian n’a pas cadré un premier envoi (34e) et a donné le ballon à Timon Wellenreuther sur le second (38e).