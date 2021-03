Le CEO de bpost Jean-Paul Van Avermaet est remercié

M. Van Avermaet est concerné par une enquête de l'Autorité belge de la concurrence, qui suspecte une entente illégale sur les prix entre différentes sociétés de sécurité et de gardiennage dont G4S (avec Securitas et Seris), qu'il dirigeait auparavant. Une enquête est aussi menée par le ministère américain de la Justice, avec d'importantes conséquences pour le patron et son entreprise.

Cette semaine, il est ressorti que le CEO n'avait plus le soutien de plusieurs administrateurs au sein de bpost. En outre, la société a également annoncé des résultats financiers décevants, qui ont fait chuter les actions.

Selon De Standaard et De Tijd, c'est le gouvernement fédéral, actionnaire principal de bpost, qui a insisté dimanche pour procéder au licenciement immédiat de M. Van Avermaet. Le conseil d'administration aurait alors confirmé ce licenciement dans la soirée.