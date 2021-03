Morreale sur la suspension du vaccin AstraZeneca par des pays européens: «L’inquiétude est légitime»

On suit scrupuleusement les évolutions de l’enquête de l’OMS et de l’agence européenne de la Santé, a promis la ministre wallonne de la Santé.

Invitée sur LN24 ce lundi, Christie Morreale a été interrogée sur la suspension du vaccin AstraZeneca par plusieurs pays européens. « L’inquiétude est légitime parce que six pays l’ont suspendu », a admis la socialiste. On suit scrupuleusement les évolutions de l’enquête de l’OMS et de l’agence européenne des médicaments, a-t-elle promis. La ministre wallonne de la Santé s’est ensuite montrée rassurante, affirmant qu’elle n’avait pas déconseillé à son propre père d’utiliser ce vaccin. « Sur le plan personnel, je suis confiante vis-à-vis de ce vaccin », a-t-elle déclaré.

La Wallonie ne compte désormais plus aucun cluster (au moins 10 cas Covid-19) dans ses maisons de repos, a par ailleurs confirmé samedi Christie Morreale, citée lundi dans les titres Sudpresse. La nouvelle encourageante coïncide avec la fin de la campagne de vaccination dans ces collectivités pour seniors.

« Ne plus avoir de cluster est un moment émouvant », souligne la ministre. Outre les contaminations, les hospitalisations et les décès sont également en nette baisse dans les maisons de repos. « C’est extrêmement positif et encourageant pour la vaccination à l’échelle de la population », ajoute Christie Morreale. « Chaque jour qui passe va faire baisser la pression sur les hôpitaux. Et cela change complètement la donne ! ». Elle note que c’est surtout après l’injection des deuxièmes doses que les chiffres « se sont effondrés ».