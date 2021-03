Le message de Marquinhos après un violent cambriolage avec séquestration au domicile de ses parents

Angel Di Maria et Marquinhos ont vécu une soirée de cauchemar ce dimanche soir. Les deux joueurs du PSG ont en effet été victimes de cambriolages alors qu’ils étaient sur le terrain face à Nantes. Les faits, qualifiés de « violents », ce sont déroulés au domicile de l’Argentin ainsi que dans la résidence de la famille du Brésilien.

Di Maria a appris la nouvelle en plein match et a été immédiatement remplacé par Maurico Pochettino afin qu’il puisse être auprès de sa femme et ses enfants. Du côté de Marquinhos, les médias français évoquent la séquestration d’un parent pendant une quarantaine de minutes, en plus de violences psychologiques. Le défenseur a publié un message sur Instagram au lendemain des faits, via un communiqué.

« La maison des parents du joueur a été cambriolée pendant que sa famille était présente dans la résidence, mais personne n’a souffert et tout le monde va bien, plus de peur que de mal », peut-on lire sur cette publication. Le message précise également que les autorités françaises ont ouvert une enquête.