Coupe de l’America: les Néo-Zélandais prennent le large

Alors que les six premières régates de cette 36e Coupe de l’America s’étaient chaque fois jouées au départ et avaient débouché sur une égalité parfaite entre le defender Team New-Zealand et son challenger Luna Rossa (3-3), la cinquième journée de course (la quatrième, dimanche, avait été annulée par manque de vent) a cette fois donné lieu à des régates plus disputées et jalonnées de changements de leader. Un vent plus changeant que les premiers jours a joué un rôle important au gré de ces deux régates plus disputées (au début de celles-ci, du moins), tandis que les Italiens ont commis des erreurs lourdes de conséquence.

Spithill excelle au départ

Jimmy Spithill (Luna Rossa) a commencé par prendre un excellent départ dans la 7e régate, et d’emblée une belle avance sur les kiwis, forcés de partir vers la partie droite du bassin (comme lors de la toute première régate), à ce moment-là moins ventée. En une bonne minute de course à peine, les Italiens avaient ainsi pris 150 mètres d’avance sur leurs rivaux ! Mais ça n’a pas duré, et cet écart était déjà réduit pas trois au passage de la première bouée (10 secondes), à la suite de laquelle les Néo-Zélandais ont profité du vent arrière pour prendre l’avantage et faire culminer celui-ci à 58 secondes sur la ligne d’arrivée.

4 minutes de retard puis… d’avance pour Te Rehutai !

Rien à voir cependant avec le véritable drame vécu dans la 8e régate ! Là, les Italiens ont à nouveau pris l’avantage au départ, pour passer la première bouée avec 16 secondes d’avance puis profiter d’une position plus favorable pour littéralement voler jusqu’à la deuxième (4min08 d’avance !), poursuivre au même rythme vers la troisième pendant que leurs rivaux cherchaient une meilleure position. Mais tout a basculé à l’approche de cette troisième bouée. Car si les Italiens passent celle-ci avec un avantage de 4min27, ils ratent leur empannage, ne parviennent plus à se maintenir sur leurs foils et se mettent à flotter mollement tandis que leurs adversaires se mettent à voler dans ce qui s’apparente à une invraisemblable remontée. Les milliers de personnes massées au port d’Auckland devant les écrans géants n’en croient pas leurs yeux quand ils voient Te Rehutai (le nom du bateau du defender) littéralement fondre sur Luna Rossa qui franchit même les limites du parcours (en encaissant des pénalités) pour tenter d’aller vainement rechercher le vent susceptible de lui permettre de repartir. À ce moment, la direction de course décide de raccourcir la régate en raison de ce vent mollissant. Et pendant qu’on voit clapoter Luna Rossa, Team New-Zealand vole jusqu’à la ligne d’arrivée finalement franchie avec… 3min55 d’avance sur Luna Rossa !