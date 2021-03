Le Brexit a torpillé le commerce extérieur en janvier

Par rapport à janvier 2020, les importations et les exportations ont accusé respectivement des baisses de 16,1 et 11,7%, alors qu'elles affichaient encore des croissances d'1,4% et 3,7% en décembre 2020.

La moyenne trimestrielle par rapport au trimestre correspondant de 2020 affiche, elle, une baisse de 5,8% pour les importations et de 3,8% pour les exportations.