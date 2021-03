Travaux dans le port d'Anvers afin d'accueillir les plus grands porte-conteneurs

Le terminal Europa a été mis en service en 1990 et est le plus ancien terminal à marée de conteneurs dans le port d'Anvers. Le tirant d'eau maximal actuel des navires pouvant s'amarrer au mur du quai est de 13,5 mètres. La profondeur du terminal sera donc alignée sur le tirant d'eau maximum d'environ 16 mètres lors de la navigation à contre-courant. Ainsi, le terminal pourra accueillir en toute sécurité les navires plus profonds, explique le port dans un communiqué.

Le mur de quai actuel, d'une longueur de près de 1.200 mètres, doit être complètement démoli. Le manutentionnaire de conteneurs PSA Antwerp est responsable de la rénovation complète de l'aménagement de l'avant-quai adjacent, y compris le nouveau revêtement de sol et les plus grandes grues à conteneurs. Un barrage sous-marin protège la réserve naturelle voisine de Galgenschoor.

Afin de limiter l'impact sur les activités du port, les travaux seront réalisés en trois phases. Cela permettra à une grande partie du terminal de rester en service tandis qu'une autre partie de la capacité sera détournée vers le PSA Terminal Mer du Nord. Les travaux devraient débuter cette année encore pour une durée de neuf ans.