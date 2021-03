José Mourinho agacé par l’arbitrage après le penalty accordé à Arsenal contre Tottenham: «Une insulte à la notion de penalty» (vidéos)

Tottenham est sorti perdant du « North London Derby » dimanche soir, s’inclinant 2-1 à Arsenal. Une défaite qui n’a pas plu du tout à José Mourinho, qui s’en est pris à l’arbitrage, mais aussi à ses propres joueurs dont il dénonce l’attitude sur le terrain.

« Nous avons très mal joué en première période, c’était pauvre, sans intensité, sans pressing, des joueurs se sont cachés », a déclaré le coach des Spurs à l’issue de la rencontre. « En seconde période, nous avions à nous améliorer et ça a été le cas, nous avons fait des changements pour essayer de gagner, mais ensuite ce penalty et cette seconde jaune pour Lamela sont tombés. Il faudrait demander à Michael (Oliver, l’arbitre de la rencontre, NDLR), mais c’est une question impossible, car les arbitres ne parlent pas après le match. Dommage. »

Mourinho n’en est pas resté là concernant le penalty victorieux des Gunners, botté par Lacazette. « Je ne veux pas appeler cela un penalty car c’est une insulte à la notion de penalty », a dénoncé l’entraîneur portugais en conférence de presse. « La seule chose pire que notre première mi-temps, c’est ce penalty. » Au micro de Sky Sports, il s’est même demandé si l’arbitre n’était pas fatigué. « Sur le banc, on peut avoir qu’une impression, car je suis à 40 ou 50 mètres de l’action. Je ne me suis pas plaint, mais après j’ai regardé sur l’iPad… C’est une erreur de Michael Oliver. Les joueurs et les entraîneurs sont fatigués par l’accumulation des matches, peut-être que les arbitres aussi sont fatigués ? »