Sébastien Bruzzese, un ancien d’Anderlecht, avait été approché pour revenir au club: «L’offre était insuffisante»

Cette saison, le Sporting d’Anderlecht a dû faire face à une fameuse tuile avec la blessure de son gardien Hendrik Van Crombrugge. Cette longue absence du dernier rempart belge a permis à Timon Wellenreuther de devenir titulaire et de se mettre en évidence (pas toujours de manière positive) entre les perches. Si les Mauves se sont renforcés cet hiver avec l’arrivée de Warner Hahn comme N.3, le club bruxellois avait songé précédemment à Sébastien Bruzzese, un ancien de la maison.

Le gardien – libre de tout contrat depuis l’été dernier mais aujourd’hui recasé au Cercle de Bruges – avait été approché par Anderlecht, voici quelques mois. Le principal intéressé l’explique d’ailleurs sur le site officiel de son nouveau club. « J’ai reçu diverses offres, mais aucune ne m’a convaincu. Anderlecht m’avait fait une offre, que je trouvais insatisfaisante. Cela aurait été pour un an seulement, et les autres avantages étaient également insuffisants à mon goût. J’ai donc attendu et le Cercle est venu avec une belle offre », indique le joueur de 32 ans, passé entre autres par Gand, Bruges et Zulte Waregem durant sa carrière.

Le 3 mars dernier, Bruzzese avait participé au quart de finale de la Coupe de Belgique face à Anderlecht (1-0), mais n’avait pas permis au Cercle de rejoindre le dernier carré.