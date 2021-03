Coup dur pour Eden Hazard: blessé, le Diable rouge manquera le match de Ligue des champions face à l’Atalanta

Eden Hazard n’est pas apparu sur les images de l’entraînement du Real Madrid lundi fin de matinée. Le capitaine des Diables rouges avait pourtant fait son retour à la compétition ce week-end contre Elche, mais le voilà à nouveau sur la touche. Zinedine Zidane a annoncé en conférence de presse que le Belge est une nouvelle fois blessé et qu’il est par conséquent out pour le match de Ligue des champions face à l’Atalanta au programme ce mardi.

« Il se passe quelque chose avec lui que je ne peux pas expliquer. Je veux rester positif et j’espère que ce ne sera pas grand-chose », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid. Dans la foulée, le club a communiqué qu’Hazard souffre d’une blessure musculaire au psoaas droit et que d’autres examens doivent être effectués avant de pouvoir évoquer la durée de son absence. « Il n’a jamais été autant blessé dans sa carrière, ou alors seulement à quelques reprises, c’est nouveau. Je ne peux pas expliquer plus. Nous voulons tous l’aider, j’espère qu’il reviendra bientôt ».