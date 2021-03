Youssoufa Moukoko, la pépite de Dortmund, est repris avec les espoirs allemands

Moukoko ne sera pas le seul nouveau dans la sélection allemande aux côtés de Malick Thiaw (Schalke 04), Mateo Klimowicz (Stuttgart) et Anton Stach (Greuther Fürth). Lukas Nmecha, l’attaquant d’Anderlecht, figure également dans la sélection.

Cette saison, Moukoko est devenu le plus jeune joueur (16 ans et un jour) et buteur (16 ans et 28 jours) de l’histoire du championnat allemand mais aussi le plus jeune joueur à jouer un match de Ligue des Champions (16 ans et 18 jours). Il a inscrit trois buts en treize rencontres pour les Borussen.

L’Euro U21 2021 aura lieu dans un format particulier à cause de la pandémie de coronavirus. Les 16 pays qualifiés seront répartis en quatre groupes de quatre équipes. Un pays de chaque groupe accueillera tous les matches de son groupe entre le 24 et le 31 mars.