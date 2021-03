Un ancien entraîneur de Bruges sous le charme de Vanaken: «Il devrait évoluer à Barcelone»

Au gré des saisons, Hans Vanaken est devenu l’un des meilleurs joueurs du championnat de Belgique. Sacré à trois reprises avec le Club de Bruges, le Diable rouge a aussi remporté deux fois le Soulier d’Or (2018, 2019). Ses performances individuelles charment d’ailleurs Trond Sollied, l’ancien entraîneur des Blauw en Zwart.

Pour le Norvégien (61 ans), c’est incroyable que Hans Vanaken soit toujours en Belgique. « Le club peut se réjouir que les scouts européens soient aveugles. Que Vanaken joue encore à Bruges, c’est vraiment incroyable. Regardez ses qualités : il devrait évoluer à Barcelone. Frenkie de Jong est-il meilleur que Vanaken ? Non. On choisit un joueur en fonction de ses buts et assists, pas de ‘l’entertainment’ (NDLR : divertissement) », expliquait-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

En 278 matches pour le Club de Bruges, Vanaken a déjà inscrit 81 buts et délivré 60 passes décisives.