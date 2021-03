France, Italie, Allemagne, Espagne... la liste des pays suspendant l’utilisation du vaccin AstraZeneca s'allonge

Le Danemark a été le premier pays le 11 mars à suspendre le vaccin d’AstraZeneca «après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins» chez des personnes vaccinées. Il a rapidement été suivi par l’Islande.

La Norvège a également suspendu le même jour les injections de ce vaccin, par précaution. Plusieurs cas de caillots sanguins chez des adultes vaccinés y ont été rapportés, mais là encore sans qu’aucun lien ne soit encore prouvé. En outre, les autorités sanitaires norvégiennes se sont inquiétées samedi de cas d’hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca. Dans le sillage des pays nordiques La Bulgarie a annoncé le vendredi 12 mars la suspension «par précaution» des injections, au lendemain des décisions prises par les trois pays nordiques, tandis qu’une enquête est en cours après le décès d’une femme vaccinée. Toutefois, selon le ministre de la Santé, «aucun lien n’a été établi» à ce stade avec la vaccination survenue la veille de cette femme, qui souffrait de surpoids et avait subi plusieurs pontages coronariens.

Dimanche, ce sont l’Irlande et les Pays-Bas qui ont également suspendu l’utilisation du vaccin, toujours par précaution, après les cas de caillots sanguins rapportés au Danemark et en Norvège. Lundi, l’Allemagne a annoncé à son tour suspendre la vaccination avec AstraZeneca «à titre préventif», invoquant également les cas de caillots sanguins signalés en Europe. En France, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône (sud) ont indiqué lundi avoir suspendu la vaccination de leur personnel avec le vaccin AstraZeneca, «par mesure de précaution», après l’hospitalisation d’un pompier pour une arythmie cardiaque survenue après sa première injection. Campagne de vaccination retardée La Thaïlande et la République démocratique du Congo (RDC) ont retardé le démarrage de leurs campagnes de vaccination avec ce vaccin, qui étaient prévues respectivement vendredi et ce lundi.

L’Indonésie a également décidé lundi de reporter par prudence le lancement de sa campagne de vaccination avec AstraZeneca. Suspensions de lots L’Autriche a annoncé dès le 8 mars suspendre l’utilisation d’un lot de vaccins AstraZeneca (ABV5300) après qu’une infirmière de 49 ans est décédée de «graves problèmes de coagulation sanguine», quelques jours après avoir été vaccinée. Quatre autres pays européens – l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et le Luxembourg – ont également suspendu l’utilisation des vaccins de ce lot d’un million de doses, qui a été envoyé dans 17 pays européens.