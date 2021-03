Accord interprofessionnel 2021-2022 - La concertation sociale au point mort, le gouvernement va réunir les partenaires sociaux

En principe, les organisations patronales et syndicales devaient conclure un accord interprofessionnel 2021-2022 dans les deux mois suivant la publication du rapport du Conseil central de l'Économie fixant notamment la marge salariale.

Ce délai étant passé depuis dimanche (14 mars), la balle revient dans la camp du gouvernement. Les partenaires sociaux n'ont que très peu négocié, tant les points de vue semblent éloignés depuis le début. Les syndicats ne veulent pas entendre d'une norme salariale plafonnée à 0,4% (en plus de l'indexation automatique des salaires) pour les deux prochaines années, une "aumône", selon eux. Ils veulent que des augmentations de salaire plus importantes soient possibles dans les secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu pendant la crise. Et les syndicats ne veulent plus non plus entendre parler de la loi de 1996 sur la formation des salaires telle que révisée en 2017 sous le gouvernement Michel et qui est un corset trop rigide à leurs yeux pour permettre toute négociation salariale digne de ce nom.