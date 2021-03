Licenciement du CEO de bpost - Les syndicats avaient déjà suspendu le dialogue social (2)

Les trois syndicats ont également adressé une lettre ouverte au président du conseil d'administration de bpost, François Cornelis. Dans cette missive, le front commun syndical se demande notamment "pourquoi assiste-t-on à un tel exode de compétences et de connaissances chez bpost ? " et constate que "malgré l'engagement pris devant la commission infrastructure", début octobre 2020, "la représentation francophone chez bpost n'existe plus."

Ils critiquent également dans leur lettre des commentaires de responsables de l'entreprise laissant entendre que c'est le bonus donné au personnel pour les faire venir travailler pendant la crise du coronavirus qui a plombé les résultats annuels de l'entreprise.

"Ces femmes et ces hommes qui ont courageusement et pleinement assumé leurs responsabilités malgré le danger (manque de moyens de protections au début de la pandémie) et la surcharge de travail, voient leur dévouement et leur loyauté bafoués par des explications financières cyniques. Sans gestes forts pour rétablir la confiance et la sérénité envers eux, le front ne peut exclure une forte dégradation du climat social chez bpost dans les jours et semaines à venir", concluent les syndicats, tout en exigeant que les représentants de l'entreprise adressent "de réelles excuses à l'ensemble des postiers belges pour ces affronts à l'égard de leurs efforts et de leur engagement."