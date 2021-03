Wout van Aert prévient: «Lors du chrono de Tirreno-Adriatico, j’irai à fond»

« Hier était vraiment une journée très dure et je me sentais un peu fatigué ce matin. Nous avons donc décidé de laisser le peloton suivre son chemin et de ne pas poursuivre nous-mêmes les coureurs de l’échappée, de ne pas prendre d’initiative avec notre équipe », a déclaré le leader de Jumbo-Visma. « Notre tactique était d’attendre et de voir comment cela allait se passer. Et je dois admettre que les échappés étaient vraiment forts. Certaines équipes ont essayé de les récupérer. Je pense qu’ils les ont un peu sous-estimés au début. »

« Je pense que c’était une bonne chose pour moi et mes coéquipiers de prendre un jour de repos », a poursuivi van Aert. « Nous avons déjà fait beaucoup de travail et j’étais aussi un peu fatigué. Vous ne pouvez pas aller à fond tous les jours. mais cela allait quand même vite. Le rythme était élevé. Mais bon, j’y ai été plus calmement que dimanche (rires). Aussi avec l’intention de récupérer un peu en vue du contre-la-montre de demain (mardi). Là, j’irai à fond ».

Filippo Ganna est le grand favori du contre-la-montre selon son premier dauphin aux derniers championnats du monde de la spécialité. « Il a gagné tous les contre-la-montre auxquels il a participés ces derniers mois. Il sera donc très difficile de le battre, surtout que j’ai couru dur la semaine écoulée et qu’il a pu s’économiser un peu dans les derniers jours. Mais quoi qu’il en soit, j’ai hâte d’y être et je ferai de mon mieux », a encore ajouté Wout van Aert.