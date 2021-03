Retour des supporters dans les stades: un match des Red Flames pourrait servir de test grandeur nature

Le sport amateur est à l’arrêt complet et proche de l’agonie tandis que le public n’est plus autorisé à assister aux rares rencontres sportives programmées depuis l’entame de la saison, notamment en football. Pourtant, des premières lueurs d’un possible retour dans les stades sortent de terre. Le milieu culturel table ainsi sur des protocoles pour pouvoir accueillir un public -restreint- dans les salles, donnant des idées à d’autres secteurs, dont le sport fait partie. Ainsi, en basket, Liège travaille sur un plan de relance, respectant un protocole bien précis, afin de mettre sur pied un test grandeur nature dans les futurs mois.

Selon nos informations, les choses bougent en coulisses au niveau du football et des discussions seraient en cours entre la Ville de Bruxelles et la Fédération. Le but ? Mettre en place une simulation, avec des protocoles, pour un retour dans les stades, lors d’un match des Red Flames en avril prochain. Si aucune décision définitive n’a encore été prise, les discussions vont bon train et cela s’apparente, en tout cas, à une première étape vers un retour progressif des fans.