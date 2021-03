AstraZeneca: comment faire pour reporter sa vaccination?

Même si le discours des autorités politiques et sanitaires est rassurant, une partie des Belges admissibles à la vaccination cette semaine (tous les plus de 65 ans et de 75 ans en Wallonie) hésitent peut-être encore ou souhaitent attendre le nouvel avis de l’Agence européenne du médicament, promis pour jeudi. Sachez qu’il est possible de changer votre rendez-vous via le site internet (coronavirus.brussels ou jemevaccine.be) sur lequel vous avez entré le code à 16 chiffres reçu par mail ou par la poste. Selon la responsable bruxelloise de la vaccination, Inge Neven, une quarantaine de personnes ont d’ailleurs annulé leur rendez-vous le week-end dernier.

Il est donc possible de modifier la date de son rendez-vous, on de ne pas le prendre tout de suite à une date dans le futur. Mais, attention, nous précise-t-on par ailleurs, « si vous attendez trop longtemps et que l'on passe dans une autre phase, plus large, vous risquez de ne plus être prioritaire ».

Dernière info importante : si vous refusez complètement la vaccination par peur de l’AstraZeneca, vous serez rayé de la liste et n’aurez pas l’occasion de recevoir un nouveau code. Il vaut donc mieux reporter son rendez-vous plutôt que de refuser la vaccination. Du moins si l’on souhaite être vacciné un jour contre le coronavirus.