Selon le département en charge de l’arbitrage, le FC Bruges aurait dû bénéficier d’un penalty contre Charleroi (vidéo)

Le FC Bruges s’est vu refuser un penalty lors du match en retard de la 26e journée de Jupiler Pro League de rattrapage à Charleroi, vendredi soir. Tel est le verdict du département « referee » de la Fédération royale belge de football (RBFA) à l’issue de son analyse hebdomadaire des rencontres, lundi. La rencontre s’était soldée par un partage (1-1). Ce résultat a mis fin à la série de dix succès consécutifs des Brugeois en championnat.

À l’heure de jeu, Sobol a été arrêté dans le rectangle carolo par un tacle de Cipré. Le défenseur français de Charleroi a touché son adversaire brugeois au talon. L’arbitre Lothar D’Hondt a laissé le jeu se poursuivre, et le VAR (l’assistance vidéo à l’arbitrage) n’est pas intervenu non plus.

L’entraîneur du Club, Philippe Clement, n’était pas satisfait de la décision immédiatement après le match. « Si nous obtenons un penalty, c’est probablement 0-2 et alors vous avez un match totalement différent ».