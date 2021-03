Yves Van Laethem explique pourquoi la Belgique ne suspend pas le vaccin AstraZeneca

Lire aussi AstraZeneca: la Belgique refuse de céder à la panique mais reste en alerte

Selon le porte-parole, la décision prise dans la plupart des pays est une décision prise par le politique beaucoup plus que par les agences de sécurité. « On se trouve dans une espèce de jeu de dominos politiques que, parce que crainte il y a, le pouvoir décide de suspendre les campagnes. On a décidé pour des raisons qui nous semblent scientifiques de poursuivre cette campagne et de s’aligner sur des décisions scientifiques prises par les autorités. J’espère que la population comprendra que son intérêt est de réellement se faire vacciner », explique-t-il.