Liga: le FC Barcelone domine Huesca grâce à des buts somptueux (vidéos)

Alvaro Fernandez, le gardien de Huesca, n’a rien pu faire : deux frappes du gauche à l’entrée de la surface, deux lucarnes parfaites, deux buts majestueux. Cinq jours après l’élimination en Ligue des champions à Paris, Messi (13e) puis Griezmann (35e) ont donné l’élan nécessaire aux « Blaugranas » pour remporter ce match crucial et se rapprocher de la tête du classement.

Mais qu’avaient-ils contre cette lucarne gauche ? Avec notamment deux bijoux du Roi Lionel Messi et de son Petit Prince Antoine Griezmann, le FC Barcelone a dominé le dernier de Liga, Huesca, 4-1 lundi pour la 27e journée, revenant ainsi à quatre points du leader, l’Atlético Madrid.

Et Mingueza, en deuxième période (53e), a triplé la mise pour son premier but en pro de la tête, sur un centre de son capitaine argentin… qui a même marqué un doublé avec son 21e but en Liga en fin de partie (90e) pour sceller le score, d’un petit ballon placé dans l’angle inférieur gauche des cages de Huesca.