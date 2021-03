Christie Morreale sur AstraZeneca: «Tous les spécialistes nous disent de maintenir la vaccination»

La Belgique poursuit la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, sur base des avis scientifiques d’experts européens et belges, confirmait lundi soir la task force Vaccination. Elle dit suivre la décision de la conférence interministérielle Santé Publique, qui s’appuie sur l’avis en la matière du Conseil supérieur de la Santé rendu plus tôt dans l’après-midi. Elle suit également la position de l’Agence européenne des médicaments (EMA). L’Allemagne, la France, l’Italie, la Slovénie, l’Espagne, le Portugal et la Lettonie ont pris la décision d’arrêter la vaccination avec Astra Zeneca.

« Tous les spécialistes nous disent de maintenir la vaccination », justifie ce mardi matin Christie Morreale au micro de RTL Info.

L’Organisation mondiale de la Santé va réunir mardi son groupe d’experts pour étudier la sécurité de ce vaccin, mais d’ores et déjà, sa cheffe scientifique a recommandé de poursuivre son utilisation. Le vaccin d’AstraZeneca a déjà été administré massivement dans le monde entier, et le taux de thrombose chez les personnes vaccinées est plus faible que dans la population générale, relève la task force, selon qui le vaccin AZ est « bon », « sûr » et « efficace ». Il réduit de 94 % le risque d’hospitalisation des personnes atteintes d’une infection et les avantages pour la santé publique de la poursuite de la vaccination « l’emportent largement » sur les inconvénients.