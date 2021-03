Coupe de l’America: Team New-Zealand à un point de la victoire!

Dans les derniers moments d’une course très solide – la plus disputée de cette 36e Coupe de l’America –, Luna Rossa a à nouveau commis une erreur et offert la victoire à Team New-Zealand. Alors que la deuxième régate du jour a été annulée, le defender est à un point de la victoire !

Disputée mardi à Auckland par un vent à nouveau changeant de 12-13 nœuds, la 9e régate de cette 36e Coupe de l’America a sans aucun doute été la plus disputée de toutes. Alors que les deux bateaux avaient franchi la ligne de départ à quelques mètres de distance à peine, Luna Rossa a sensiblement pris l’avantage à la faveur d’une navigation tantôt très appliquée, tantôt plus agressive, comme avant la deuxième bouée, quand Francesco Bruni (l’un des barreurs de Luna Rossa) a retardé sa manœuvre le plus possible afin d’obliger Te Rehutai à enfin virer vers la bouée avec retard. Jugez des écarts aux différentes marques, chaque fois à l’avantage du bateau transalpin : 1 seconde à la première bouée, 8 à la deuxième, 9 à la troisième, 3 à la quatrième ! « Une petite erreur lourde de conséquence… » Mais alors qu’ils semblaient parfaitement en mesure de conserver cet avantage sur leurs rivaux néo-zélandais pendant qu’ils remontaient vers la 5e et avant-dernière bouée avec une cinquantaine de mètres d’avance, les Italiens ont choisi de faire une manœuvre supplémentaire pour partir vers la gauche du bassin et laisser le droit aux kiwis. Qui n’en demandaient pas autant pour prendre l’avantage et filer vers la victoire : 18 secondes d’avance à la 5e marque, 30 sur la ligne d’arrivée !

« Une petite erreur lourde de conséquence », marmonnait Jimmy Spithill, l’autre barreur de Luna Rossa…, tandis que Francesco Bruni allait expliquer un peu plus tard : « J’étais malheureusement à la manœuvre à ce moment-là (NDLR : rappelons que les deux barreurs alternent leur rôle à chaque changement de bord), et j’ai perçu une poche de vent plus faible devant nous, ce qui m’a poussé à repartir vers la gauche du bassin, et c’était une erreur, car je n’avais pas tenu compte de ce que l’on appelle désormais le ‘black puff’ qui était derrière et dont ont profité nos rivaux ensuite… »

« … Mais nous allons continuer » Au final, alors que la deuxième régate du jour – qui aurait pu être décisive – était annulée suite à une chute brutale du vent dans la baie d’Auckland, voilà le defender à un point de la victoire ! Les Italiens affichaient un calme étonnant face à cette réalité : « C’est douloureux de perdre comme nous l’avons fait ici, mais c’est comme ça », soupirait ‘Ceco’ Bruni. « Mais nous allons continuer. Nous avons réalisé quelques courses fantastiques jusqu’à présent ; nous allons bien analyser celle-ci, et demain (NDLR : mercredi à 4 heures du matin chez nous) nous serons d’attaque. »