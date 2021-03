Plus de la moitié des investisseurs pensent que les prix de l'immobilier ne baisseront pas

Les Belges considèrent l'immobilier comme une valeur très sûre: pas moins de 52% des répondants sont persuadés que les prix immobiliers ne baisseront jamais. "Signalons ici aussi que les femmes sont (encore) plus nombreuses que les hommes à croire en l'immobilier. 69% d'entre elles considèrent ainsi l'immobilier comme le meilleur investissement possible, contre 57% chez les hommes."

Pendant la pandémie, beaucoup de personnes ont consacré une partie de leur épargne à des travaux de rénovation et cette tendance semble toujours d'actualité, note ING. "Un quart des sondés déclarent ainsi avoir l'intention d'investir dans une meilleure isolation de leur logement dans les deux prochaines années": les panneaux solaires et les pompes à chaleur sont particulièrement visés.

Par ailleurs, environ 36% des répondants tablent sur une hausse de la Bourse dans les trois prochains mois, autant qu'en janvier. A l'inverse, 31% redoutent une correction. Ce sont surtout les investisseurs les plus réguliers qui semblent se poser des questions: alors que 49% d'entre eux tablaient encore sur une progression des cours en janvier, ils n'étaient plus que 38% à partager ce sentiment en février. "Cette évolution se reflète également dans la composition du portefeuille. En janvier, 50% des investisseurs plus aguerris considéraient encore que le moment était opportun pour investir dans des secteurs plus risqués, mais ce pourcentage est tombé à 37"% en février", conclut ING.