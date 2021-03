Zone 30: une circulaire précise la vitesse réellement autorisée à Bruxelles

La zone 30, en vigueur depuis le début de l’année 2021 à Bruxelles, est-elle réellement une zone 30 ? C’est la question que se pose SudPresse, ce mardi, en se basant sur une circulaire du parquet de Bruxelles datée du deux février.

SudPresse y lit que la tolérance zéro n’est plus la norme mais bien l’exception (une vitesse corrigée de 31 km/h – après retrait des 6 km/h par rapport à la vitesse mesurée – entraînait jusqu’alors un procès-verbal et une amende de 53 euros). « Les constations des infractions d’excès de vitesse ne feront l’objet d’un procès-verbal que si la vitesse corrigée dépasse la vitesse maximale autorisée, augmentée de 10 km/h », signale la circulaire dont SudPresse a pris connaissance. Ce qui correspond à une vitesse tolérée non corrigée de 46 km/h.