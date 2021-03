Pour une vraie relance numérique, une adaptation législative est nécessaire (Beltug)

La communauté des CIO et leaders du numérique, Beltug, avance 11 recommandations aux autorités du pays pour concrétiser la relance de l'économie en axant sur le numérique. Elle plaide entre autres en faveur d'une adaptation législative concernant le travail à domicile, la promotion du commerce en ligne et l'établissement d'un cadre viable pour la vie privée et la sécurité.

Par Belga