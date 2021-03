«AstraZenechaos»: la Une du journal Le Soir ce mardi

- AstraZeneca: les fioles de la discorde pour l’Union européenne

- L’épidémiologiste Antoine Flahault: «Une enquête est nécessaire pour évaluer les risques d’AstraZeneca»

- Pour les psychologues, l’information statistique devrait dominer

