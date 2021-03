Six points entre le 4e et le 12e et une lutte qui promet: le point sur la course aux Playoffs à quatre journées de la fin de la phase classique de D1A

À quatre journées de la fin de la phase classique de la D1A, toutes les équipes comptent enfin le même nombre de matches disputés, et la lutte pour les places en Playoffs 1 et Playoffs 2 apparaît toujours plus indécise et riche en suspense.

Si Bruges reste hors de tout débat avec 19 points d’avance sur son dauphin de l’Antwerp, qui semble lui aussi bien parti pour accrocher le Top 4 avec 5 points d’avance sur Anderlecht (5e), les dix équipes suivantes se tiennent dans un mouchoir de poche et devront batailler ferme pour atteindre les Playoffs 1. Entre Genk (3e), et le Standard (12e), il n’y a que 9 points d’écart. Même avec un calendrier compliqué, les Limbourgeois semblent tout de même hors de portée des Rouches, mais ils ne comptent que 6 points d’avance sur Zulte (8e) et sont encore loin d’être assuré du Top 4.