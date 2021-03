L’Union Belge n’envisage pas de boycott du Mondial 2022: «Le football a le pouvoir de faire bouger les choses»

Le quotidien britannique The Guardian avait révélé fin février que plus de 6.500 travailleurs migrants étaient morts au Qatar depuis l’attribution en 2010 du Mondial à l’émirat. En réaction, des voix se sont élevées en faveur d’un boycott de la compétition.

« Le Qatar va attirer de plus en plus l’attention dans le cadre de la Coupe du Monde jusqu’à la fin de l’année 2022. L’URBSFA souhaite mettre à profit cette attention pour ouvrir la voie à d’autres réformes » précise l’Union belge, qui écarte l’hypothèse du boycott. « Les organisations de défense des droits de l’homme estiment que ce n’est pas une bonne idée : les ouvriers en seraient les principales victimes. Ils perdraient leurs revenus et devraient retourner dans leur pays d’origine ».