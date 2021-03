TGV, soignants, logisticiens…: le dispositif mis en place en France pour l’évacuation des patients covid

La France évacue « massivement » les malades du coronavirus. Le but : soulager les services de réanimations de l’Ile de France et éviter un nouveau confinement. Mais une telle évacuation ne s’improvise pas, et France 2 a révélé, ce lundi, dans son journal télévisé, le dispositif mis en place pour mener à bien l’opération.

La chaîne annonce que trois TGV et une cinquantaine de soignants et logisticiens sont nécessaires à l’évacuation de 24 patients. D’autres évacuations ont lieu par voie aérienne.