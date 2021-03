Coronavirus: le festival Rock Werchter n’aura pas lieu en 2021

Le festival Rock Werchter n’aura pas lieu cette année. La prochaine édition n’est pas attendue avant le début de l’été 2022, a-t-il été annoncé ce mardi.

Y étaient déjà annoncés : Pearl Jam, Gorillaz, les Red Hot Chili Peppers, les Pixies, etc. Mais l’incertitude liée aux mesures anti-covid a eu raison de cette édition du festival Rock Werchter. C’est par un communiqué que l’organisation flamande a annoncé qu’elle jetait l’éponge pour cette année : « Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes beaucoup entretenus avec les autorités, des experts et des représentants d’autres festivals, l’objectif étant d’assurer un redémarrage en toute sécurité. Nous sommes arrivés à la conclusion suivante : il est impossible de préparer normalement le festival et d’avoir la certitude, une fois sa date fixée, qu’il pourra avoir lieu dans son format habituel. Or, ce que nous voulons, c’est toujours offrir à nos fans et aux artistes la plus belle des expériences Rock Werchter. »