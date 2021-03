La brasserie de Westmalle élargit la distribution de la «bière des moines»

La brasserie de Westmalle propose désormais au grand public sa bière Extra, jusqu’ici réservée à la consommation des moines et des touristes sur place. Cette bière (4,8 %), moins chargée en alcool que ses sœurs Double (7 %) et Triple (9,5 %), sera disponible auprès des grossistes en boissons et dans l’horeca, une fois que le secteur aura rouvert, le 1er mai.

Les moines ne sont pas fâchés avec la grande distribution, mais ils entendaient afficher un peu de soutien à des domaines en difficultés dans le contexte de crise sanitaire. « L’abbaye a bien conscience que les secteurs de la restauration et de la vente de bières traversent une crise longue et difficile. Westmalle souhaite par cette modeste contribution donner quelque chose de très spécial à ses partenaires commerciaux », précise-t-on.

Lorsque la brasserie de Rochefort avait sorti sa Triple Extra en octobre dernier, les grossistes en boissons avaient également été les premiers à en assurer la vente. L’unique blonde de Rochefort est aujourd’hui disponible aussi en grandes surfaces.