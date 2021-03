Palais de Justice de Bruxelles: début des travaux de rénovation... des échafaudages

Des ouvriers place Poelaert... Cela fait figure d’événement. Près de quarante ans que le Palais de Justice décrépit dans l’attente d’une restauration, chaque année plus pressante. Enfin une bonne nouvelle ? Tempérons l’enthousiasme : il ne s’agit, à ce stade, que d’une opération de sauvetage... des échafaudages. Certains ont été fichés là en 2000, c’est dire s’ils ont encaissé les assauts du temps (l’horloge et la météo). Avant de lancer les équipes chargées de restaurer les façades et les châssis dans les entrelacs métalliques, mieux vaut s’assurer qu’ils peuvent là contre...

Deux cents jours d’observation attentive, confiée, pour un montant d’un million et demi, à la société Monument, dont les camionnettes blanches brandissent fièrement la devise « Restoring the glory »... Tout un programme. Mais, pour le chantier proprement dit, il faudra encore patienter, le temps d’une étude, d’une demande de permis, d’un cahier de charges, d’un appel d’offres... Et là, on ne parle toujours que de la façade monumentale, que Mathieu Michel, secrétaire d’Etat (MR) en charge de la Régie, et Laurent Vrijdaghs, administrateur général de celle-ci, espèrent libérer début 2024. Pour les autres, on parle de 2030. Quant à l’intérieur, là, on approche déjà 2040...