Procès climat: «Les gouvernements en Belgique n’ont pas l’ambition d’agir»

Un constat peut être posé : les émissions de gaz à effets de serre n’ont fait que croître d’année en année et les gouvernements en Belgique n’ont pas l’ambition d’agir, malgré leurs engagements », a plaidé Me Carole Billiet, avocate de l’ASBL Klimaatzaak, mardi matin, dans le « procès climat », devant le tribunal civil de Bruxelles. L’association, rejointe par 62.000 citoyens, a intenté une action contre l’Etat et les trois Régions en vue de contraindre les autorités belges à respecter leurs promesses dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Les avocats des demandeurs ont commencé leur plaidoirie mardi en rappelant au tribunal les causes et conséquences du réchauffement climatique, les missions du Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et la notion de « réchauffement climatique dangereux ».

« L’atmosphère est polluée par une présence de plusieurs gaz qui s’y accumulent, surtout du dioxyde de carbone (CO2), provoquant ce qu’on appelle l’effet de serre. Le moment de cette hausse spectaculaire, et spectaculairement rapide, de présence de CO2 dans l’atmosphère correspond à l’ère industrielle. Et il existe un lien clair entre les émissions cumulatives de CO2 dans l’air et le réchauffement climatique, qui a augmenté globalement d’un degré par rapport au début de l’ère industrielle. Si l’on veut limiter le réchauffement climatique, il faut donc limiter les émissions de CO2 », a tout d’abord rappelé Me Carole Billiet.

Lire aussi Climat: la Belgique traînée devant le tribunal Le Giec, a-t-elle détaillé, a élaboré plusieurs scénarios au sujet du réchauffement climatique tel qu’il pourrait être à l’horizon 2100, le plus optimiste concluant à un réchauffement de 2 degrés Celsius et le moins optimiste concluant à un réchauffement de 4 degrés.