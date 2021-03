Wout van Aert termine Tirreno-Adriatico en beauté avec une victoire contre-la-montre, le Belge finit 2e du général derrière Pogacar

A la veille de ce Tirreno-Adriatico, on se demandait si Wout van Aert était bien capable de rivaliser avec les meilleurs sur les courses à étapes d’une semaine. Au terme d’une épreuve avec un plateau incroyablement relevé, on peut dire que le Belge a tout à fait le potentiel pour décrocher une victoire finale.

Deuxième du général, il est le seul à avoir pu inquiéter Tadej Pogacar, une nouvelle fois impressionnant. Vainqueur de la première étape au sprint, van Aert a aussi brillé lors des arrivées pour puncheurs avec une troisième et une deuxième place lors des deux étapes suivantes. Mais c’est sur la 4e étape, celle qui arrivait au sommet des Prati di Tivo que le leader de Jumbo-Visma a le plus impressionné. Il a en effet tenu bon en rivalisant avec les meilleurs grimpeurs malgré quelques secondes de trop concédées en vue du général. Encore une fois parmi les meilleurs lors de l’étape dantesque de dimanche, van Aert a assuré son podium.

Il a enfin terminé l’épreuve en beauté ce mardi avec un succès contre-la-montre face aux meilleurs spécialistes. En 11 :06, il a devancé le Suisse Stefan Küng de 6 secondes et Filippo Ganna de 11 secondes. Le champion du monde italien n’avait pas perdu le moindre contre-la-montre depuis plus d’un an.