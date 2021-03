Coronavirus - Les brasseurs justifient une réouverture rapide de l'horeca

Côté bars et cafés, si 80,2% présentaient un bilan positif avant la crise, on n'en comptait plus que 37% en mars 2021, alors que 26% éprouvent de grandes difficultés et 18% sont menacés de faillite. Toujours selon l'étude, cette situation met en péril 600 emplois directs dans le secteur des brasseries et 13.000 dans celui des bars et cafés. Elle menace même l'avenir des entreprises encore en bonne santé aujourd'hui, en réduisant notamment leurs capacités d'investissement et d'innovation.